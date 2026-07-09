(Adnkronos) - Uno-due micidiale per la Francia, che vola sul 2-0 all'inizio del secondo tempo nei quarti di finale dei Mondiali contro il Marocco. A segno Mbappé e Dembelé.
Spagna-Belgio si giocherà domani sera alle 21.
(Adnkronos) - Uno-due micidiale per la Francia, che vola sul 2-0 all'inizio del secondo tempo nei quarti di finale dei Mondiali contro il Marocco. A segno Mbappé e Dembelé.
Spagna-Belgio si giocherà domani sera alle 21.
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