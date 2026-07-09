Mbappé esulta dopo il gol del vantaggio - IPA

(Adnkronos) - Uno-due micidiale per la Francia, che vola sul 2-0 all'inizio del secondo tempo nei quarti di finale dei Mondiali contro il Marocco. A segno Mbappé e Dembelé.  

Spagna-Belgio si giocherà domani sera alle 21.  