(Adnkronos) - Francia e Marocco sullo 0-0 nel primo match dei quarti di finale dei Mondiali 2026. Mbappé si procura un calcio di rigore e lo sbaglia al 26'.
Spagna-Belgio si giocherà domani sera alle 21.
(Adnkronos) - Francia e Marocco sullo 0-0 nel primo match dei quarti di finale dei Mondiali 2026. Mbappé si procura un calcio di rigore e lo sbaglia al 26'.
Spagna-Belgio si giocherà domani sera alle 21.
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it