Miss Mondo, selezionate le trenta finaliste italiane - Notizie

Selezionate le trenta finaliste nazionali di Miss Mondo Italia 2026, che si contenderanno il titolo nazionale e il diritto di rappresentare l'Italia alla finale internazionale di Miss World. "Le trenta finaliste - è spiegato in una nota - provengono da ogni parte della penisola e sono state scelte per le loro qualità umane, il talento, la preparazione, la personalità e la capacità di interpretare i valori di eleganza, cultura, impegno sociale e rappresentanza".

La finale nazionale di Miss Mondo Italia 2026, in programma a Gallipoli fino al 14 giugno, sarà caratterizzata da un intenso calendario di appuntamenti che vedrà le finaliste impegnate in prove tecniche, competizioni speciali, eventi istituzionali e iniziative di promozione del territorio.

Le Top 30 finaliste sono: Alessia Scervini (Basilicata), Anna Chessa (Sardegna), Azzurra Sandrini (Lombardia), Basma Zaid (Basilicata), Caterina Noghera (Veneto), Chiara Helg (Toscana), Elena Bianco (Umbria), Elena D'Agostino (Marche), Erica Lentini (Sicilia), Francesca Comandè (Calabria), Gabriella Bonizzardi (Lombardia), Ginevra Pagano (Campania), Giulia Cazzola (Veneto), Gloria Notaristefano (Lombardia), Gloria Terzigno (Sicilia), Ilaria Adelina Mura (Sardegna), Ileana Fiorillo (Campania), Lara Boemio (Toscana), Laura Surace (Calabria), Melany Reginato (Veneto), Mia Montanaro Zottoli (Puglia), Michela Pia Cataldi (Puglia), Nadia Martynova (Emilia-Romagna), Nicole Bono (Friuli Venezia Giulia), Noemi Costanzo (Sicilia), Rebecca Donno (Puglia), Rosaria Pino (Campania), Sofia Giarrizzo (Veneto), Sophia Casolino (Lazio) e Aurora Greco (Friuli Venezia Giulia).





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