Sassari: Minaccia i Genitori con una Bottiglia di Benzina e Viene Arrestato per Maltrattamenti in Famiglia

SASSARI – Un uomo che vive con i suoi genitori è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Sassari con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Sembra che l'uomo fosse in uno stato di agitazione, probabilmente dovuto all'abuso di alcol, quando ha minacciato i genitori dopo una lite per motivi futili, brandendo una bottiglia di benzina e promettendo di incendiare l'auto di famiglia e il volto della madre.

L'Intervento dei Carabinieri

I militari sono intervenuti dopo una chiamata al 112. Una volta arrivati, sono riusciti a calmare l'uomo e a mettere in sicurezza la bottiglia contenente il carburante. Tuttavia, anche in presenza della pattuglia, lui ha continuato a lanciare severe minacce contro i genitori, simulando atti di violenza, prontamente bloccati dai carabinieri.

Maltrattamenti Ricorrenti

Le indagini hanno rivelato che questo non era un episodio isolato. Da circa sei mesi, l'uomo aveva sistematicamente messo in atto comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti dei genitori, costringendoli a vivere in un clima di paura e a temere per la loro incolumità ogni giorno.

L'Arresto

Il soggetto è stato arrestato su ordine della Procura della Repubblica di Sassari e trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia. Questo episodio mette in evidenza una realtà tragica che molte famiglie affrontano, dove la violenza domestica si consuma tra le mura di casa. L'azione rapida dei Carabinieri ha prevenuto conseguenze più gravi e ha fermato un incubo che durava da mesi. È fondamentale offrire supporto alle vittime di violenza; la legge è dalla loro parte. Prevenire e denunciare sono strumenti chiave per interrompere il ciclo della violenza. La notizia è in aggiornamento. Il procedimento penale è ancora nelle fasi preliminari e l'indagato è presunto innocente fino a una sentenza definitiva.