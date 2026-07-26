Cala Gonone, Donna e Due Bambine in Sup alla Deriva: Salvate dall'Elicottero Drago dei Vigili del Fuoco

NUORO – Un pomeriggio di paura si è trasformato in un lieto fine per una donna e due bambine, tratte in salvo questa sera a Cala Gonone. Le tre, a bordo di un sup, sono state trascinate dalle forti correnti fino a incagliarsi sugli scogli vicino alla Grotta dei Colombi, una zona impervia sulla costa orientale della Sardegna.

L'Allarme e le Difficoltà

Le condizioni avverse del mare e le forti correnti non hanno permesso loro di rientrare a riva. Impossibilitati a soccorrerle via mare, è stato attivato l'elicottero Drago del Reparto Volo Sardegna dei Vigili del Fuoco, decollato da Alghero. L'elicottero ha raggiunto la zona e, con un recupero al verricello, ha sollevato le tre persone dagli scogli, portandole in salvo.

I Soccorsi e il Loro Stato

La squadra 1A della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, via terra, ha garantito lo sbarco in sicurezza. A mare, una vedetta della Guardia Costiera di Cala Gonone ha fornito il necessario supporto. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze della Croce Azzurra di Cala Gonone e due pattuglie dei Carabinieri di Dorgali. Fortunatamente, la donna e le bambine stanno bene e hanno riportato solo un grande spavento. Un episodio che richiama l'attenzione sui rischi del mare e sull'importanza della prudenza. La professionalità dei soccorritori ha permesso di evitare conseguenze più gravi. Le tre sono state affidate ai sanitari per i controlli del caso.