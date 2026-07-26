Muravera, 77enne beccato mentre appicava un Incendio: Multa di 10mila Euro

MURAVERA – I Carabinieri della Compagnia di San Vito hanno colto ieri sera un pensionato di 77 anni di Cagliari mentre dava fuoco a un terreno privato nelle campagne di Muravera. Questa zona è particolarmente a rischio, avendo già subito diversi incendi in passato. Grazie all'intervento dei militari, che hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, anche nei comuni di Castiadas e Villasimius, sono riusciti a fermare sul nascere l'azione dell'uomo, evitando che l'incendio si propagasse. Per lui è scattata una multa di 10.000 euro per violazione delle normative sugli incendi boschivi.

Il Blitz dei Carabinieri

L'attività di prevenzione ha portato a controllare un totale di 77 persone, 49 veicoli e 7 esercizi pubblici. Durante i controlli, sono state elevate sette sanzioni al Codice della Strada per un totale di oltre 6.300 euro, relative a infrazioni come guida senza patente, omessa revisione, assenza di assicurazione, mancato uso delle cinture di sicurezza, pneumatici usurati e documenti non in regola. È stato disposto il sequestro di un veicolo e il fermo amministrativo di un altro.

Monopattini: Sei Sanzioni

Sei multe, per un totale di 600 euro, sono state emesse per la guida di monopattini elettrici privi di assicurazione. Un 43enne è stato denunciato a piede libero per guida senza patente, essendo recidivo.

Questa operazione rientra in un'iniziativa più ampia contro i reati ambientali e la guida pericolosa, specialmente in un periodo critico per gli incendi. I controlli continueranno in tutto il territorio. La lotta contro gli incendi e la criminalità rimane una priorità per le forze dell'ordine. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per prevenire i reati e garantire la sicurezza della comunità.