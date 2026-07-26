Ascolti Radio in Sardegna, i dati Audiradio: Radiolina al Primo Posto, Sintony e Super Sound sul podio

Ascolti Radio in Sardegna, Audiradio II trimestre 2026: Radiolina Dominante tra le Locali

La nuova indagine Audiradio, effettuata tra gennaio e giugno 2026, ci offre uno sguardo sulle abitudini di ascolto degli italiani. In Sardegna, vediamo un panorama radiofonico in cui le grandi reti nazionali si mescolano a emittenti locali che continuano ad avere un buon seguito.

Un'Indagine su Base Campionaria

È importante notare che i dati di Audiradio si basano su interviste telefoniche a campione e non rappresentano ascolti reali, ma sono piuttosto delle stime statistiche ricavate dalle risposte degli intervistati. Inoltre, non tutte le radio locali sarde sono incluse nell'indagine, ma solo quelle in grado di pagare per essere parte di questo sistema di rilevazione. Ci sono altre emittenti locali valide e ascoltate dai sardi che non compaiono in questa classifica.

Il quadro nazionale: RTL 102.5 al vertice

A livello nazionale, RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata in media, con 6,318 milioni di ascoltatori, seguita da Radio Italia (5,780 milioni) e RDS (5,634 milioni). Tra le prime dieci ci sono anche Radio Deejay (5,079 milioni), Radio 105 (4,782 milioni) e Radio Kiss Kiss (3,784 milioni). Rai Radio 1 e Rai Radio 2, tornate a far parte del rilevamento, si trovano rispettivamente al settimo e nono posto.

L'ascolto in Sardegna: le nazionali più amate

Dallo studio dei dati relativi alla Sardegna (ascoltatori nel giorno medio, in migliaia), emerge che RDS 100% Grandi Successi è al primo posto con 277.000 ascoltatori, seguita da Radio 105 (187.000), Radio Italia Solo Musica Italiana (176.000) e RTL 102.5 (162.000). Completa la top five Radio Deejay con 102.000 ascoltatori.

Le Radio Locali Sarde

Analizzando i dati delle emittenti locali sarde, ecco i numeri per la Sardegna:

Emittente Ascoltatori nel giorno medio (migliaia) Ascoltatori nei 7 giorni (migliaia) Radiolina 98 297 Radio Sintony 70 209 Radio Super Sound 32 121 Radio Onda Sarda 11 43 Radio Macomer Centrale 10 26 Radio Iglesias 6 15 Radio X 4 29

Radiolina si conferma la radio locale più ascoltata tra quelle rilevate, con 98.000 ascoltatori nel giorno medio e 297.000 nell'arco della settimana. Al secondo posto c'è Radio Sintony, con 70.000 ascoltatori giornalieri (209.000 settimanali), seguita da Radio Super Sound con 32.000 (121.000 settimanali). A completare la classifica troviamo Radio Onda Sarda (11.000), Radio Macomer Centrale (10.000), Radio Iglesias (6.000) e Radio X (4.000).

Questi dati evidenziano quanto sia viva la radio in Sardegna, dove le grandi reti nazionali coesistono e competono con le voci locali. La nuova metodologia di Audiradio, che in futuro integrerà anche gli ascolti on-demand digitali, ci darà un quadro ancora più completo e dettagliato delle abitudini di ascolto dei sardi. Tuttavia, è bene ricordare che l'indagine non riesce a catturare l'intero panorama delle radio locali sarde, molte delle quali continuano a essere scelte dai cittadini per la loro vicinanza al territorio e alle sue esigenze.I dati completi diffusi da audiradio