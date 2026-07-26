Sinnai, Inferno di Fuoco a San Gregorio: Centinaia di Ettari di Bosco Distrutti. Evacuate Suore e Anziani

Sinnai, Inferno di Fuoco a San Gregorio: Centinaia di Ettari di Bosco Distrutti. Evacuate Suore e Anziani

SINNAI – Una giornata di fuoco e paura ha colpito Sinnai. Il devastante incendio divampato nella località San Gregorio ha ridotto in cenere centinaia di ettari di bosco, pini e macchia mediterranea, trasformando il paesaggio in un "cimitero di alberi". Le fiamme, alimentate dal forte vento di scirocco, hanno minacciato case e strutture, costringendo all'evacuazione di decine di persone.

L'Evacuazione della Casa per Anziani

Le fiamme si sono avvicinate pericolosamente alla Casa Monsignor Angioni, una struttura per anziani gestita dalle suore del Buon Pastore. L'edificio è stato evacuato in via precauzionale: religiose e ospiti sono stati portati in salvo con un pulmino e scortati dalla Polizia Locale di Sinnai, sotto la supervisione del comandante Giuseppe Fiori. Diverse ambulanze sono state utilizzate per trasportare gli anziani. In totale, sono state messe in sicurezza 10 persone, tra suore, anziani e una famiglia evacuata da un'abitazione vicina. La sindaca Barbara Pusceddu, presente sul posto, ha ringraziato tutte le forze in campo per il lavoro complesso e delicato.

La Lotta alle Fiamme

Per domare il rogo, che è stato dichiarato di interfaccia, è stato mobilitato un imponente dispositivo: sei mezzi aerei, tra cui due Canadair (partiti da Olbia), un Super Puma, un elicottero dell'Aeronautica Militare (l'A500) e due elicotteri leggeri della flotta regionale, hanno riversato tonnellate d'acqua. A terra, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Forestas, volontari del Masise e del Vab, Protezione Civile e forze dell'ordine hanno operato senza sosta. Le operazioni sono state rese difficoltose dal vento.

Case Assediate e Momenti di Paura

Le fiamme hanno aggredito cortili e l'esterno di alcune abitazioni a San Paolo e San Gregorio. Momenti di grande paura si sono vissuti a San Paolo, dove il fuoco ha circondato il cortile di una casa con due donne, madre e figlia. Nonostante le difficoltà nei collegamenti telefonici, una squadra di volontari è riuscita a raggiungerle e a metterle in salvo. Le due donne stanno bene, poiché le fiamme hanno danneggiato solo il cortile. Il fuoco si è avvicinato anche a un bar-ristorante sulla vecchia Orientale Sarda.

La Chiusura della Strada e i Disagi

La vecchia Orientale Sarda (SS 125) è stata chiusa al traffico per facilitare le operazioni di soccorso. La situazione è tornata alla normalità in serata, ma restano i danni ad alcune abitazioni e la distruzione di un'ampia porzione di macchia mediterranea. La zona, meta estiva per molte famiglie cagliaritane, è stata devastata.

Un'Area Già Colpita e le Indagini

La zona di San Gregorio rivive il dramma di alcuni anni fa, quando un incendio aveva colpito la zona di Burranca. Le cause del rogo, che pare sia partito dalla strada, saranno accertate dal Corpo Forestale. I danni ambientali sono ingenti e lasceranno il segno per anni.

Altri Roghi in Sardegna

Nella stessa giornata, altri roghi hanno richiesto l'intervento di mezzi aerei a Portoscuso (località Case Pinna), dove sono state evacuate alcune famiglie, Uta, San Vito, Seneghe, Pozzomaggiore e San Giovanni Suergiu. L'emergenza incendi in Sardegna è ancora in corso. Notizia in aggiornamento.