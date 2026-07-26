San Gregorio, Incendio Devasta il Territorio porta I Volontari allo Stremo. La Sindaca: "Sinnai colpita al cuore"

SAN GREGORIO (SINNAI) – Le immagini che arrivano dalla zona di San Gregorio sono drammatiche. Il territorio è devastato, gli alberi ridotti in cenere, il paesaggio trasformato in un cimitero di verde.

Una Mobilitazione Senza Sosta

I volontari del VAB Sinnai operano fianco a fianco con i colleghi del Ma.Si.Se, del NOS Quartu, dei Volontari del Fuoco di Quartucciu, del Corpo Forestale e di Forestas. Un fronte unico per spegnere le fiamme e bonificare l'area, con un impegno che ha messo a dura prova le forze di tutti.

"Ormai la mezzanotte è passata e noi siamo ancora qui", raccontano i volontari del Vab Sinnai in un post sui social con le immagini della devastazione. "Si continua a spegnere, a bonificare e non è ancora finita". E già si preparano a riprendere le operazioni all'alba, per completare la bonifica del territorio.

La Sindaca: "Sinnai colpita al cuore"

Anche la sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu, ha seguito l'emergenza. "Nelle primissime ore del pomeriggio di ieri, un grosso incendio ha divampato in località San Gregorio, a ridosso della Vecchia Orientale. Come Centrale Operativa Comunale ci siamo attivati senza indugio", ha scritto in un post.

"Le fiamme hanno aggredito con rapidità diversi ettari di macchia mediterranea e bosco, arrivando a minacciare da vicino alcune abitazioni. L'aria, intrisa di un denso fumo, ha raggiunto molte residenze e la gravità del rogo ha reso necessaria l'evacuazione a scopo cautelativo di alcune case e del complesso religioso 'Casa Monsignor Angioni'".

Il Ringraziamento alle Forze in Campo

Per domare l'incendio è stato fondamentale l'intervento di 6 velivoli (due Canadair e quattro elicotteri) unitamente a un imponente lavoro di squadra a terra. La sindaca ha ringraziato "i Vigili del Fuoco, la Stazione forestale di Campuomu, Forestas, le nostre forze di Polizia Locale, gli uffici comunali con i tecnici e operai, le straordinarie associazioni di volontariato e Protezione Civile. Tra queste, i volontari delle nostre VAB e MASISE, intervenuti tempestivamente e che ancora stanno operando in delicate operazioni di bonifica e messa in sicurezza".

Un ringraziamento anche per "il prezioso supporto di Acqua Vitana, Misericordia e numerosi cittadini che hanno collaborato".

La Fiaccolata per Michela

"Mentre a San Gregorio si lottava contro le fiamme, a Solanas tantissime persone si sono riunite in una commovente fiaccolata", ha ricordato la sindaca. "Un'intera comunità si è stretta in un unico, grande abbraccio intorno a Michela, che in queste ore sta combattendo la sua battaglia più importante per la vita".

"In momenti come questi non c'è spazio per le divisioni: è il tempo dell'unità, della vicinanza e della responsabilità collettiva. Sinnai dimostra ancora una volta la sua forza e la sua immensa solidarietà. A chi ha lavorato senza sosta per proteggere la nostra terra va la nostra profonda gratitudine", ha concluso Pusceddu.