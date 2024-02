Sini

Cinque domeniche alla scoperta della Marmilla

Dalle necropoli a uno dei menhir più alti della Sardegna, dalla scoperta di uno degli ulivi più antichi dell’Isola alle distese colorate dai fiori di mandorlo. Questi sono solo alcuni dei tanti tesori che la Marmilla offrirà a chi si metterà in cammino questa domenica, 3 marzo, verso Sini, Baressa e Baradili. Da qui prende il via la prima edizione di “Passeg..iGiare in Primavera”, l’iniziativa itinerante proposta dal Consorzio turistico Due Giare, con il supporto e il coordinamento tecnico di Sardegna Trail e il sostegno delle Pro loco e di altre associazioni del territorio.

Punto di ritrovo per questo primo appuntamento sarà a Sini, la mattina alle 8.30 davanti all’ulivo millenario. Il percorso, lungo 11 chilometri e con un dislivello di 150 metri, è facile e adatto a tutti. Dall’ulivo tutti i partecipanti verranno portati in navetta verso Baressa, alla sede del Consorzio Due Giare. Alle 9.30 partirà la camminata, per fare tappa a Baradili e poi nuovamente a Sini, dove si assaggeranno i prodotti del territorio. Le ricchezze da scoprire in questa prima passeggiata saranno il centro storico di Baressa assieme ai suoi ulivi millenari e mandorli; a Baradili il centro storico e la mostra su Pinocchio, e a Sini l’ulivo millenario.

Saranno cinque camminate, fino ad aprile, aperte a tutti e non solo a un pubblico di sportivi, come era successo in precedenza per Myland. Per un mese e mezzo, la Marmilla si mette così di nuovo in mostra: oltre a godere la natura, si visiteranno i centro storici sapientemente conservati e le chiese e musei che raccontano la storia, le tradizioni e l’identità di un territorio. Il tutto sempre camminando e all’insegna di un turismo lento che, oramai, rappresenta una nuova attrazione per i visitatori, amanti delle zone interne.

“Ancora una volta, come era già successo per il lancio dell’app scaricabile sul proprio telefonino,che racconta i nostri paesi, lo stesso nome della manifestazione richiama il territorio”, ha detto il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda, nell’incontro di presentazione dell’iniziativa. “Una zona interna con un patrimonio fatto di ambiente, storia, tradizioni, archeologica compreso fra la Giara dei cavallini e la Giara di Siddi. I tesori delle Due Giare, dei quali, noi come comunità, siamo sempre più consapevoli”.

Consapevolezza dell’importanza delle proprie risorse che la Marmilla vuole trasferire anche a un pubblico sempre più vasto. “Per questo abbiamo scelto di ampliare la rosa dei partecipanti”, ha poi precisato sempre Zedda: “non solo sportivi, ma cittadini comuni, ai quali tutte le camminate saranno accessibili”.

“Sono tutti percorsi tecnicamente molto semplici”, ha confermato Gianni Mureddu di Sardegna Trail, “adatti a tutti. Delle passeggiate all’aria aperta, lungo itinerari studiati per fare scoprire il territorio”.

Fondamentale l’apporto delle Pro loco e delle associazioni dei tredici paesi del Consorzio. “Ringraziamo questo piccolo esercito di volontari per il loro apporto alle cinque giornate”, ha aggiunto il presidente Zedda, “senza di loro sarebbe stato impossibile mettere in moto la macchina dell’ospitalità, per far sentire i partecipanti a casa nel nostro territorio e far gustare loro le nostre prelibatezze”.