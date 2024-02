Oristano

Nelle scorse settimane la sua partecipazione come ospite alla Sartiglia aveva creato grandi polemiche

Il generale Roberto Vannacci, ospite le scorse settimane alla Sartiglia di Oristano e al centro di grandi polemiche, è stato sospeso dal servizio per 11 mesi.

Il provvedimento è una conseguenza del procedimento disciplinare avviato nei mesi scorsi dopo la pubblicazione del libro “Il mondo al contrario” e annunciato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Tra le motivazioni c’è la “carenza di senso di responsabilità” relativamente alla vicenda che lo vede indagato per peculato e truffa ai danni dello Stato, per le anomalie nelle autocertificazioni e nelle richieste di rimborso nel periodo in cui il generale ha ricoperto l’incarico di addetto militare a Mosca. Ma anche i “possibili effetti emulativi” in riferimento all’inchiesta sull’istigazione all’odio razziale, conseguente alla pubblicazione del suo libro. Quest’ultimo avrebbe determinato una “lesione al principio di neutralità/terzietà della Forza Armata”, “compromettendo il prestigio e la reputazione dell’Amministrazione di appartenenza”,

La sospensione per quasi un anno prevede la “conseguente uguale detrazione di anzianità e dimezzamento dello stipendio”.

Contro il provvedimento, il legale del generale ha già annunciato l’immediato ricorso al Tar Lazio, con richiesta di sospensiva.

Mercoledì, 28 febbraio 2024