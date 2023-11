L’associazione Interfemme dona assorbenti alle scuole di Terralba, contro la “povertà mestruale”

Terralba

Raccolta di fondi con il progetto “Free my period”

L’associazione Interfemme di Terralba aveva avviato a inizio estate il progetto “Free my period”, che prevede, attraverso una raccolta fondi, l’acquisto di assorbenti da distribuire nelle scuole medie e superiori della cittadina. E nelle scorse settimane è stata consegnata la prima parte della fornitura per l’anno scolastico 2023/24.

Il progetto nasce perché è importante riconoscere che ancora oggi le mestruazioni sono un tabù culturale e anche un serio problema a livello economico. Gli assorbenti risultano un bene di lusso: è di qualche giorno fa la proposta con la manovra di bilancio del 2024 per portare l’IVA al 10% per gli assorbenti, i tamponi e le coppette mestruali, eliminando così l’IVA agevolata al 5%.

Interfemme ha scelto di scendere in campo, di parlare di povertà mestruale, ovvero l’impossibilità economica di provvedere all’acquisto di prodotti necessari per il ciclo mestruale, affinché possa essere vissuto in modo agevole, dignitoso ed igienico.

La povertà mestruale esiste e non riguarda solo le aree più povere del mondo. In Italia, secondo l’Istat, più di 2 milioni di donne vivono in una condizione di povertà assoluta, per cui, a tutte le difficoltà, si aggiunge la mancanza di mezzi per vivere con serenità e sicurezza il ciclo mestruale.

I prodotti essenziali per le mestruazioni continuano ad essere un problema per le famiglie in povertà, costringendo le donne a ricorrere ad alternative di fortuna o a non partecipare alla vita pubblica.

Questo progetto nasce anche e sopratutto per stimolare un dibattito che aiutari a combattere il pregiudizio e la disinformazione ancora radicata a livello culturale.