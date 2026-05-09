(Adnkronos) - ll presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le truppe statunitensi che verranno ritirate dalla Germania potrebbero essere trasferite in Polonia. Alla domanda se intenda inviare truppe in Polonia, il presidente ha risposto ieri che "potrebbe" farlo.

La Polonia aveva già ribadito in precedenza la propria disponibilità ad accogliere un maggior numero di soldati statunitensi. "Disponiamo delle infrastrutture necessarie a tal fine", ha dichiarato il presidente Karol Nawrocki la scorsa settimana durante una visita alle forze armate in Lituania. "Incoraggerò Trump affinché questi soldati rimangano in Europa".

Alla luce delle crescenti tensioni tra Trump e il cancelliere Friedrich Merz, la scorsa settimana gli Stati Uniti avevano annunciato l’intenzione di ritirare 5mila soldati statunitensi dalle basi in Germania nei prossimi sei-dodici mesi. Trump ha poi aggiunto che potrebbero essercene anche di più. Da anni la Polonia sollecita una maggiore presenza militare permanente degli Stati Uniti nel Paese.