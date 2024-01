Oristano

Cresce la contestazione contro le nuove norme europee e nazionali

E’ proseguita durante la notte nello scalo portuale di Cagliari la manifestazione degli agricoltori e allevatori, che protestano per la grave situazione del comparto determinata anche dalle nuove normative europee e nazionali. Stamane l’agitazione arriva al porto industriale di Oristano – Santa Giusta.

L’appuntamento è fissato alle 10. Come avvenuto a Cagliari, i manifestanti bloccheranno pacificamente lo scalo con l’obiettivo di impedire lo sbarco delle merci in arrivo dall’estero.

Agli agricoltori è arrivato il sostegno dell’Associazione degli autotrasportatori riuniti. Il presidente ed i vice, Luigi Massimiliano Serra, Sandro Carboni e Alessandro Pinna, hanno voluto “esprimere la propria solidarietà, per la manifestazione in atto contro le scelte dell’Unione europea e lo Stato Italiano, su regole che metteranno in ginocchio il comparto agricolo e pastorale sardo, se verranno applicate e non si porrà rimedio in tempi brevi”.

“Inoltre”, si legge nella nota degli autotrasportatori, “pensiamo anche alla nostra categoria che sta subendo pesantemente le conseguenze delle decisioni prese dall’UE, ponendo una tassa alle compagnie marittime per l’inquinamento, denominata European Unione emissions trading scheme(EU ETS ) più comunemente chiamato ETS, che tempestivamente sono state girate dalle compagnie marittime, a chi ogni giorno affronta le attraversate con materie prime, beni di prima necessità, senza tralasciare tutte le materie e attrezzature utili proprio per la pastorizia e l’agricoltura sarda”.

“Non tralasciamo nemmeno il fatto” concludono Serra, Pinna e Carboni, “che nel prossimo anno questa tassa verrà applicata anche ai mezzi pesanti, quindi il nostro comparto. Pertanto non si esclude un imminente stato di agitazione anche nel nostro settore”.