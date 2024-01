Nuoro

Intervento di soccorso

L’auto, una Fiat 600, ha sbandato, uscendo di strada e schiantandosi contro una statua di marmo a lato della carreggiata: tre persone sono rimaste ferite questa notte in un incidente stradale. E’ avvenuto in via del mare, a Orosei.

Sul posto è intervenuta la squadra 1A del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Nuoro. I tre malcapitati sono stati estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco e affidati alle cure del personale del servizio 118 ,presenti sul posto con due unità di base e una medicalizzata.

I carabinieri di Orosei hanno effettuato i rilievi dell’incidente.

Mercoledì, 31 gennaio 2024