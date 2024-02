San Vero Milis

Dopo il provvedimento per due schiaffi a una bambina

Come aveva annunciato, l’insegnante Marisa Francescangeli è passata al contrattacco, dopo la sospensione di tre mesi dall’incarico all’Istituto comprensivo di San Vero Milis.

Nei giorni scorsi la maestra si è presentata nella caserma dei carabinieri del paese e ha firmato una denuncia per calunnia.

La docente è accusata di aver colpito con uno schiaffo un’alunna di 10 anni, ma lei sostiene di essere vittima di accanimento.

Dopo la segnalazione del dirigente, gli ispettori dell’Ufficio scolastico regionale erano intervenuti a San Vero Milis. Due settimane dopo era scattato il provvedimento di sospensione.

Lo scorso anno l’insegnate era stata sospesa per 20 giorni per una controversa questione legata alla recita di alcune preghiere in classe con gli alunni e per aver fatto realizzare loro un rosario. La vicenda era diventata un caso nazionale.

