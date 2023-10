Nasce la Fondazione Parte Montis: gestirà musei, siti archeologici e strutture ricettive

Masullas

Masullas, Pompu, Siris e Morgongiori uniscono le forze per promuovere insieme il territorio

Si è costituita la Fondazione Parte Montis, che riunisce i Comuni di Masullas, Pompu, Siris e Morgongiori. La guiderà il sindaco di Masullas, Ennio Vacca. L’ente, istituito per consolidare e coordinare gli sforzi delle amministrazioni comunali, avrà il compito di gestire cinque musei, un albergo diffuso e un affittacamere, un punto territoriale per le informazioni, diversi siti archeologici, due Ceas, un centro visite, il Giardino botanico del Monte Arci e il Parco dell’Ossidiana di Conca Cannas. Si occuperà, inoltre, di promuovere e organizzare escursioni e visite guidate in tutto il territorio del Monte Arci.

“La costituzione di questa Fondazione segna un importante traguardo per la crescita e valorizzazione dell’intero Parte Montis”, dice il sindaco di Pompu, Moreno Atzei. “Rientra appieno nelle attività di promozione promosse dal progetto ‘A spasso nel tempo’, finanziato con i Fondi Cultura, che il nostro Comune in partnership con Masullas sta portando avanti con iniziative di restauro, riqualificazione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio. Con la partecipazione dei Comuni di Siris e Morgongiori, la Fondazione diventa uno strumento importantissimo per la gestione e valorizzazione unitaria dei beni materiali e immateriali di cui il territorio dispone”.

“Un altro passo è stato fatto”, dice il presidente della Fondazione, e sindaco di Masullas, Ennio Vacca, “con la firma di venerdì scorso è stata formalmente costituita la prima Fondazione culturale intercomunale della Sardegna. Per la prima volta, infatti, quattro comuni si uniscono per promuovere in forma associata il proprio patrimonio storico, culturale e ambientale. Altro obiettivo, non secondario, è favorire lo sviluppo sociale ed economico nei nostri comuni per arginare e contrastare la piaga dello spopolamento, cercando invece di invertire il fenomeno attraverso nuove opportunità di lavoro”.