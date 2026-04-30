Barilla, campagna stampa e digital per celebrare memoria e passione ﻿

(Adnkronos) - C’è un volto, segnato dal tempo, dall’esperienza e dall’emozione, che oggi campeggia sulle pagine dei quotidiani italiani. È quello di Massimo Ponzini, da 33 anni in Barilla e capo area manutenzione del pastificio Barilla di Parma, il più grande e sostenibile al mondo. La sua espressione e il pacco di pasta che tiene in mano raccontano di decenni passati tra impianti, controlli e interventi per far funzionare le linee produttive dove la pasta Barilla nasce, prende forma e viene inviata in tutto il mondo. Dentro questa quotidianità c’è una memoria e una passione che va lontano, abbastanza da aver incrociato anche lo sguardo e la visione di Pietro Barilla, portando con sé un senso di continuità che attraversa il tempo e le generazioni.

Barilla ha scelto questo volto e questa storia - catturata dalla lente del fotografo Enrico Costantini - per dare forma a un messaggio semplice ma potente: la “emozionata gratitudine” espressa dall’azienda a tutti i fornitori, i clienti, e le persone che con fiducia acquistano i prodotti Barilla. Una storia di connessioni profonde lunga quasi 150 anni che, per il terzo anno consecutivo, è stata riconosciuta anche nel Global RepTrak 100, dove Barilla si conferma prima azienda nel settore alimentare al mondo per reputazione e, per la prima volta, entra nella top 10 globale, al nono posto.

Questo ringraziamento pubblico, unito alla promessa di continuare a dare il meglio, è stato declinato in una campagna sulle edizioni digital e print di circa 30 media italiani nazionali e locali, toccando anche i territori in cui Barilla opera con i suoi impianti produttivi. Perché il racconto di Massimo Ponzini parla di molti: di quasi 9000 persone Barilla che ogni giorno fanno crescere e portano verso il futuro una storia iniziata a Parma nel 1877. Una storia fatta di passione per i prodotti e dell’impegno per portare sulle tavole la più alta qualità possibile.

Il Global RepTrak 100 stila ogni anno la classifica delle 100 aziende più reputate al mondo. A realizzarlo è RepTrak, il leader globale nella reputation intelligence che dispone del più ampio database al mondo di benchmark reputazionali.

Nel ranking 2026, il Gruppo Barilla raggiunge il 9° posto complessivo, guadagnando 16 posizioni rispetto al 2025 (quando era al 25° posto) ed entrando così nella top 10 globale. Il risultato riflette la capacità di Barilla di coniugare qualità dei prodotti, visione industriale e responsabilità sociale, elementi sempre più centrali nella valutazione della reputazione aziendale.

Lo studio considera, infatti, dimensioni chiave come performance, innovazione, governance, sostenibilità e capacità di generare fiducia nel tempo.