Iraq, rilasciata la giornalista americana Shelly Kittleson

(Adnkronos) - Shelly Kittleson, la giornalista americana che collabora anche con testate italiane, è stata rilasciata oggi, una settimana dopo essere stata rapita a Baghdad. Lo hanno detto fonti della milizia Kataeb Hezbollah e lo hanno confermato al New York Times due fonti della sicurezza irachena, secondo cui la giornalista è stata rilasciata in cambio della liberazione di alcuni miliziani che erano detenuti.

"Riconoscendo le posizioni nazionali del primo ministro uscente, abbiamo deciso di rilasciare l'imputata americana Shelly Kittleson, a condizione che lasci immediatamente il Paese", ha dichiarato in un breve comunicato Abu Mujahid al-Assaf, un funzionario della sicurezza di Kataeb Hezbollah, annunciando la liberazione della reporter.

Kittleson, rapita il 31 marzo scorso a Baghadad, nei pressi dell'Hotel Palestine, da anni lavora nella capitale irachena e scrive per diversi media media statunitensi e anche italiani, tra i quali Al-Monitor, The National, Foreign Policy e il Foglio per il quale ha scritto l'articolo 'Il prezzo della neutralità curda. Gli attacchi nel Kurdistan iracheno'.