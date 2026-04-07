La commissione Sanità, presieduta da Carlo Fundoni (Pd), ha
chiamato a riferire i direttori dei pronto soccorso della Sardegna
e i direttori generali delle aziende sanitarie sulla crisi dei
servizi di emergenza-urgenza.
Il risultato è un quadro complesso, dove
affiorano però numeri che aiutano a capire il perché della crisi e
consentono di ipotizzare soluzioni operative, come la telemedicina
e il convenzionamento dei medici gettonisti, al di là del loro
rapporto di lavoro (ormai prossimo alla conclusione) con le
coop.
Luca Pilo, primario a Ozieri, ha parlato per
primo toccando il tema della "fuga dalla professione. E in questo i
gettonisti sono stati di aiuto perché si è creata una fortissima
disparità a favore di colleghi molto meno preparati ma molto più
pagati: 33 euro all'ora contro i 100 e passa. E' stata così
mercificata anche la professione più nobile, ormai i pronto
soccorso sono un inferno dove otto ore di lavoro diventano dodici
più il tempo passato al telefono per calmare il personale, fare i
turni e gestire i familiari dei pazienti". Per Giovanni Sechi
(Alghero) "i gettonisti hanno tappato i buchi dei medici che
mancano ma il primo problema è la mancanza di posti letto. Io ne ho
uno ogni mille abitanti e sono costretto a ricoverare il meno
possibile".
A Carbonia e Iglesias la primaria Viviana
Lantini è "costretta a coprire turni con i colleghi di altri
reparti se non fosse che molto reparti sono stati chiusi. A
Carbonia nel 2025 abbiamo avuto 18500 accessi in pronto soccorso,
11560 a Iglesias: c'è un enorme problema di informazione se la
popolazione arriva con l'auto al pronto soccorso".
Anche a Muravera, riferisce la primaria Susanna
Pedditzi, "ci sono problemi di personale, sarebbe almeno il caso di...
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