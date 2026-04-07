Sono 495 le sedi vacanti del 2026 nel ruolo unico di medicina
generale in Sardegna che tradotto significa che all'appello mancano
quasi 500 medici di base nell'Isola. E' quanto emerge, nella
giornata mondiale della salute, dalla determinazione
dell'assessorato regionale della Sanità con la quale viene
pubblicato sul Buras l'elenco delle sedi vacanti cosicché i medici
interessati possano presentare istanza per occupare i posti
mancanti.
Nel dettaglio la situazione più preoccupante,
anche per una questione di estensione territoriale, si ritrova
nella Asl Cagliari dove le sedi vacanti sono 150 con 69 solo tra
Cagliari, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro, 17
a Quartu e 11 tra Assemini, Decimomannu, Elmas, San Sperate, Uta.
Segue la Asl Sassari, 101, di cui 36 solo a Sassari, 14 tra Porto
Torres e Stintino e 11 tra Alghero e Olmedo. Sessantasei sono le
sedi vacanti nel territorio della Asl di Nuoro: la situazione più
critica nel capoluogo barbaricino con 11 medici da trovare.
Nell'Oristanese mancano 64 medici di medicina generale, 15 tra
Oristano, Palmas Arborea, Santa Gusta e 13 tra Arborea, Marrubiu,
San Nicolò d'Arcidano, Terralba, Uras. In Gallura ne mancano 35:
sei tra Budoni, Loiri Porto San Paolo, Padru, San Teodoro, mentre
nella Asl Ogliestra sono 11, 4 tra Girasole e Tortolì. Infine nella
Asl Medio Campidano sono 36 con criticità spiccate a Villacidro
dove mancano 7 medici, mentre nel Sulcis ne mancano 31, 9 tra
Carbonia e POrtoscuso e 8 tra Gonnesa e Iglesias.
Le carenze non si registrano solo
nell'assistenza primaria.
Con un'altra determinazione l'assessorato della
Sanità ha pubblicato sempre nel Buras, i numeri degli incarichi
vacanti di emergenza sanitaria territoriale per l'anno in corso:
complessivamente sono 73 in tutte le postazioni Asl: 6 a Tempio,
Sorgono e Bosa, 5 a Porto Torres, Ozieri...
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