La Regione cerca quasi 500 medici di base per le sedi vacanti nell'Isola - Notizie

Sono 495 le sedi vacanti del 2026 nel ruolo unico di medicina generale in Sardegna che tradotto significa che all'appello mancano quasi 500 medici di base nell'Isola. E' quanto emerge, nella giornata mondiale della salute, dalla determinazione dell'assessorato regionale della Sanità con la quale viene pubblicato sul Buras l'elenco delle sedi vacanti cosicché i medici interessati possano presentare istanza per occupare i posti mancanti.Nel dettaglio la situazione più preoccupante, anche per una questione di estensione territoriale, si ritrova nella Asl Cagliari dove le sedi vacanti sono 150 con 69 solo tra Cagliari, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro, 17 a Quartu e 11 tra Assemini, Decimomannu, Elmas, San Sperate, Uta. Segue la Asl Sassari, 101, di cui 36 solo a Sassari, 14 tra Porto Torres e Stintino e 11 tra Alghero e Olmedo. Sessantasei sono le sedi vacanti nel territorio della Asl di Nuoro: la situazione più critica nel capoluogo barbaricino con 11 medici da trovare. Nell'Oristanese mancano 64 medici di medicina generale, 15 tra Oristano, Palmas Arborea, Santa Gusta e 13 tra Arborea, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Terralba, Uras. In Gallura ne mancano 35: sei tra Budoni, Loiri Porto San Paolo, Padru, San Teodoro, mentre nella Asl Ogliestra sono 11, 4 tra Girasole e Tortolì. Infine nella Asl Medio Campidano sono 36 con criticità spiccate a Villacidro dove mancano 7 medici, mentre nel Sulcis ne mancano 31, 9 tra Carbonia e POrtoscuso e 8 tra Gonnesa e Iglesias.Le carenze non si registrano solo nell'assistenza primaria.Con un'altra determinazione l'assessorato della Sanità ha pubblicato sempre nel Buras, i numeri degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale per l'anno in corso: complessivamente sono 73 in tutte le postazioni Asl: 6 a Tempio, Sorgono e Bosa, 5 a Porto Torres, Ozieri...

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