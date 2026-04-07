Challenger 175 a Cagliari con un cast da Davis: in campo Flavio
Cobolli e Matteo Berrettini protagonisti a novembre nella finale
del trofeo vinto contro la Spagna. "Bisogna premettere che l'entry
list va confermata dai risultati di Madrid - spiega all'ANSA il
presidente della Fitp, Angelo Binaghi -. In un senso o nell'altro,
nel senso che chi va avanti a Madrid potrebbe rinunciare, ma anche
chi perde prima a Madrid, come è successo nel 2024 a Tiafoe, che fu
la testa di serie numero uno, può ancora iscriversi con una wild
card.
Quindi, diciamo che è provvisoria, anche se è
grosso modo il livello che avrà il torneo. L'entry list di Cagliari
chiude a 96. Le tre entry list dei tre tornei 250 della settimana
scorsa, Marrakech, Houston e Bucarest, dicono che è migliore
l'entry list di Cagliari: Houston chiudeva a 129, Marrakech a 110 e
Bucarest a 124. Questo significa che è una collocazione nel
calendario straordinaria".
"Naturalmente stiamo parlando di tornei 250 che
hanno un montepremi di 612.000 euro, che è più del doppio di quello
di Cagliari. Quindi un affare straordinario - aggiunge Binaghi
.
Bisogna che la Sardegna lo capisca e che se lo
tenga ben stretto. Cosa che normalmente noi sardi non sappiamo
fare.
Vediamo se riusciamo per una volta a
smentirci".
I migliori azzurri a Cagliari: "Si sono iscritti
tutti quelli che potevano farlo. Sinner e Musetti sono nei top 10,
non si possono iscrivere a questo torneo. Però Musetti a Cagliari
ha giocato la finale due anni fa, nell'ultima edizione. E gli ha
portato pure bene perché da là è partita la sua scalata". Tanti
altri protagonisti: "Berrettini è un giocatore di grande
personalità, ha fatto la storia...
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