Binaghi 'Challenger Cagliari meglio di 250 Bucarest, Houston e Marrakech' - Notizie

Challenger 175 a Cagliari con un cast da Davis: in campo Flavio Cobolli e Matteo Berrettini protagonisti a novembre nella finale del trofeo vinto contro la Spagna. "Bisogna premettere che l'entry list va confermata dai risultati di Madrid - spiega all'ANSA il presidente della Fitp, Angelo Binaghi -. In un senso o nell'altro, nel senso che chi va avanti a Madrid potrebbe rinunciare, ma anche chi perde prima a Madrid, come è successo nel 2024 a Tiafoe, che fu la testa di serie numero uno, può ancora iscriversi con una wild card.Quindi, diciamo che è provvisoria, anche se è grosso modo il livello che avrà il torneo. L'entry list di Cagliari chiude a 96. Le tre entry list dei tre tornei 250 della settimana scorsa, Marrakech, Houston e Bucarest, dicono che è migliore l'entry list di Cagliari: Houston chiudeva a 129, Marrakech a 110 e Bucarest a 124. Questo significa che è una collocazione nel calendario straordinaria"."Naturalmente stiamo parlando di tornei 250 che hanno un montepremi di 612.000 euro, che è più del doppio di quello di Cagliari. Quindi un affare straordinario - aggiunge Binaghi .Bisogna che la Sardegna lo capisca e che se lo tenga ben stretto. Cosa che normalmente noi sardi non sappiamo fare.Vediamo se riusciamo per una volta a smentirci".I migliori azzurri a Cagliari: "Si sono iscritti tutti quelli che potevano farlo. Sinner e Musetti sono nei top 10, non si possono iscrivere a questo torneo. Però Musetti a Cagliari ha giocato la finale due anni fa, nell'ultima edizione. E gli ha portato pure bene perché da là è partita la sua scalata". Tanti altri protagonisti: "Berrettini è un giocatore di grande personalità, ha fatto la storia...

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