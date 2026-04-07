Dal virtuosismo della chitarra di Eric Johnson, alla profondità di
cantautori come Daniele Silvestri, Sergio Cammariere e Alberto
Fortis, dalla geniale irriverenza di Tony Pitony e Fabio Celenza,
alla disco-funk mediterranea dei Nu geneae al funk-jazz
cinematografico de Il mago del gelato.
Sono alcuni dei grandi nomi in cartellone per la
28ª edizione del "Festival Abbabula", in programma dal 26 giungo al
23 fine luglio, con due anteprime il 7 e il 9 maggio, presentato
questa mattina nel Palazzo della Città Metropolitana di Sassari dal
sindaco, Giuseppe Mascia, Barbara Vargiu delle Ragazze Terribili,
organizzatrici della manifestazione, il primo cittadino di Porto
Torres, Massimo Mulas, e la consigliera con delega alla Cultura,
del Comune di Sennori, Elena Cornalis.
Oltre ai già citati artisti, per Abbabula si
esibiranno anche Zè Ibarra, l'inossidabile Tony Hadley, il groove
dei napoletani The Funkin' Machine, con l'interessante dj set di
Napoli Segreta, in serata abbinata con Habibi Funk.
A rendere ancora più affascinante i concerti del
festival ci saranno tanti live set di apertura con Becciu (opening
della serata con The Funkin' Machine + Mago del Gelato), Alessandro
Azara (Alberto Fortis), Bianca Frau (Sergio Cammariere), Doc Sound
(Eric Johnson), il dj set del progetto Dopos*le dei producer
sassaresi Benelli e Azzena (a chiusura del concerto di Zé Ibarra),
e infine le band Mad Dog, Vulika Rot e La Terapia , in una serata
che sarà chiusa dal concerto dei siciliani Santamarea , vincitori
assoluti di Musicultura 2023.
La cantante jazz Francesca Corrias e la
Disorchestra , splendida realtà composta da giovani e talentuosi
musicisti dell'isola, dopo il fortunato tributo a Lucio Dalla dello
scorso anno, saranno i protagonisti di "Senza Fine - omaggio a
Ornella Vanoni", produzione originale di Abbabula 2026.
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