Daniele Silvestri aprirà la 28/a edizione del Festival Abbabula - Notizie

Dal virtuosismo della chitarra di Eric Johnson, alla profondità di cantautori come Daniele Silvestri, Sergio Cammariere e Alberto Fortis, dalla geniale irriverenza di Tony Pitony e Fabio Celenza, alla disco-funk mediterranea dei Nu geneae al funk-jazz cinematografico de Il mago del gelato.Sono alcuni dei grandi nomi in cartellone per la 28ª edizione del "Festival Abbabula", in programma dal 26 giungo al 23 fine luglio, con due anteprime il 7 e il 9 maggio, presentato questa mattina nel Palazzo della Città Metropolitana di Sassari dal sindaco, Giuseppe Mascia, Barbara Vargiu delle Ragazze Terribili, organizzatrici della manifestazione, il primo cittadino di Porto Torres, Massimo Mulas, e la consigliera con delega alla Cultura, del Comune di Sennori, Elena Cornalis.Oltre ai già citati artisti, per Abbabula si esibiranno anche Zè Ibarra, l'inossidabile Tony Hadley, il groove dei napoletani The Funkin' Machine, con l'interessante dj set di Napoli Segreta, in serata abbinata con Habibi Funk.A rendere ancora più affascinante i concerti del festival ci saranno tanti live set di apertura con Becciu (opening della serata con The Funkin' Machine + Mago del Gelato), Alessandro Azara (Alberto Fortis), Bianca Frau (Sergio Cammariere), Doc Sound (Eric Johnson), il dj set del progetto Dopos*le dei producer sassaresi Benelli e Azzena (a chiusura del concerto di Zé Ibarra), e infine le band Mad Dog, Vulika Rot e La Terapia , in una serata che sarà chiusa dal concerto dei siciliani Santamarea , vincitori assoluti di Musicultura 2023.La cantante jazz Francesca Corrias e la Disorchestra , splendida realtà composta da giovani e talentuosi musicisti dell'isola, dopo il fortunato tributo a Lucio Dalla dello scorso anno, saranno i protagonisti di "Senza Fine - omaggio a Ornella Vanoni", produzione originale di Abbabula 2026....

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