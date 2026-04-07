La cultura come antidoto contro la barbarie: Stefano Massini ha
scelto di portare in scena Mein Kampf, per mettere in risalto il
potere delle parole, capaci oggi come allora di ipnotizzare le
masse e cambiare il corso della storia. Riflettori puntati
sull'attore e drammaturgo toscano, protagonista dall'8 al 12 aprile
al Massimo di Cagliari e il 13 aprile al Comunale di Sassari per la
Grande Prosa targata Cedac.
"Mein Kampf è un'opera delirante, ma in questa
farneticazione affiora qualcosa di inquietante", dice all'ANSA
l'autore pluripremiato, unico italiano a vincere il Tony Award con
la Lehman Trilogy. "Negli Anni Venti, Hitler intuisce la
possibilità di usare i nuovi mezzi d'informazione, i giornali e la
radio, per perseguire un obiettivo tremendo - aggiunge - Mein Kampf
è stato per decenni un libro proibito, fino al 2016 in Germania non
si poteva leggerlo né comprarlo in libreria: molti intellettuali
tedeschi ritengono che sia stato un errore micidiale, proibirlo
significa moltiplicarne il fascino e infatti ha continuato a
circolare nel mercato clandestino. Gli antichi greci distinguevano
tra il politico che si rivolge alla ragione e il demagogo che parla
alle emozioni, come rabbia e paura, per sostituire alla testa la
pancia - sottolinea Massini - Hitler fa leva sull'orgoglio, la
frustrazione e il senso di sconfitta nella Germania umiliata nella
prima guerra mondiale, parla di riscatto e di vendetta e costruisce
un capro espiatorio".
Mein Kampf, con scene di Paolo Di Benedetto,
luci di Manuel Frenda, costumi di Micol Joanka Medda e ambienti
sonori di Andrea Baggio, produzione Teatro Stabile di Bolzano e
Piccolo Teatro di Milano, con Fondazione Teatro della Toscana,
rappresenta una sfida ardua e apparentemente temeraria, ma anche
avvincente. Nella pièce le citazioni dal libro si intrecciano ai
discorsi del Führer e...
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