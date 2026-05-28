Sicurezza nei cantieri tra prevenzione, innovazione, confronto e rivoluzione tecnologica.
Oltre 200 partecipanti a Cagliari per il lavoro
sicuro nell'edilizia nell'iniziativa regionale di Formedil Caes
Sardegna tra dibattiti, formazione e prove pratiche. In Sardegna ci
sono 23mila imprese delle costruzioni con 43mila addetti ma
crescono ancora gli infortuni sui luoghi di lavoro: nel 2025 sono
stati 12.230 in aumento del 0,83% rispetto al 2024, 977 solo nelle
costruzioni.
"La sicurezza - spiega Salvatore Loi, presidente
di Formedil Cae Sardegna - è una responsabilità condivisa. Questo
significa investire in organizzazione, formazione e prevenzione, ma
anche promuovere una cultura della responsabilità quotidiana
occorre però riconoscere che, soprattutto per le micro e piccole
imprese artigiane, sostenere continui investimenti in innovazione e
formazione può essere complesso". Ma gli incidenti sul lavoro in
Sardegna non accennano a diminuire. E cresce anche il numero delle
malattie professionali: in Sardegna nel 2024 sono state 7.370 di
cui 1.633 nelle costruzioni. Tra queste: 764 costruzioni di
edifici, 678 Lavori di costruzione specializzati e 191 Ingegneria
civile. Ma crescono anche le posizioni assicurative aperte dalle
imprese tra 2020 e 2024, che hanno registrato un +9,6%, con un
incremento occupati del 40%. Per contrastare questi numeri
l'impegno di Inail nell'isola, dal2010 a oggi, è stato un
investimento di 96 milioni di euro in progetti di prevenzione nelle
imprese.
Per il direttore regionale, Gian Franco Mariano
Spanu, "nonostante il costante impegno profuso, i dati evidenziano
un aumento degli infortuni correlato alla crescita dei nuovi
contratti di lavoro: questo scenario conferma la necessità di
intensificare gli sforzi e ampliare le collaborazioni, sviluppando
progetti strutturati e mirati".
I dati elaborati dall'Ufficio Studi di
Confartigianato registrano, nel terzo trimestre dell'anno, 22.873
imprese delle costruzioni, di cui 13.135 artigiane, pari al 57%...