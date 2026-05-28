Dopo l'incendio che poco prima dell'alba di oggi ha devastato un autonoleggio di proprietà dell'imprenditore Stefano Ledda, all'aeroporto di Alghero, ultimo di una serie di roghi in città, si muove la Procura della Repubblica.
Il procuratore di Sassari, Armando Mammone,
parteciperà al prossimo Comitato provinciale di ordine e sicurezza,
convocato dalla prefetta, Grazia La Fauci, per il 3 giugno, in cui
si discuterà necessariamente della situazione che si è creata ad
Alghero.
Solo due notti fa, in un'area parcheggio davanti
al cimitero, è stato dato alle fiamme un furgoncino di un
imprenditore. Nei giorni precedenti l'auto di una agente della
polizia locale è stata imbrattata.
Lo stesso autonoleggio preso di mira oggi, aveva
subito un incendio analogo nel marzo scorso, e in quell'occasione
il fuoco distrusse 14 auto.
Questa volta le vetture coinvolte, secondo
l'ultimo conteggio, sono 62: di queste 48 sono state completamente
distrutte dalle fiamme, le altre 14 hanno riportato danni
ingenti.
Sul grave episodio interviene il sindaco di
Alghero, Raimondo Cacciotto: "Ho avuto modo di sentire
telefonicamente Stefano Ledda, titolare dell'attività colpita, per
esprimergli la vicinanza dell'amministrazione comunale e
manifestargli la massima determinazione istituzionale
nell'affrontare questa situazione insieme alla Prefettura e alle
forze dell'ordine", scrive il primo cittadino in una nota
stampa.
"Già nei mesi scorsi avevamo formalmente
richiesto al Governo nazionale un rafforzamento della presenza
delle forze dell'ordine sul territorio con un incremento degli
organici e delle dotazioni necessarie anche per lo svolgimento di
indagini complesse come queste", precisa Cacciotto. "Tutti gli
episodi che si sono susseguiti nel recente passato sembrano essere
episodi singoli, slegati uno dall'altro, che riguardano persone
diverse e contesti diversi, e un quadro di questo tipo rende ancora
più complesse le indagini".
Condanne...