Cineturismo sulle tracce dei divi dei film, convegno a Carbonia - Notizie

Un turismo cinematografico. Che ad esempio va alla ricerca del passaggio di Elizabeth Taylor e Richard Burton ad Alghero sul set de "La Scogliera dei desideri" di Joseph Losey. Se ne parlerà nella due giorni il convegno in programma l'8 e 9 giugno al Lu' Hotel di Carbonia, promosso dalla Fondazione Umanitaria Sardegna, insieme al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università di Cagliari, su fondi della Regione, assessorato dei beni culturali.L'iniziativa fa parte di un programma di attività a sostegno della Cineteca Sarda, nell'opera di preservazione, conservazione e promozione della memoria storico- audiovisiva dell'isola. Il progetto è coordinato da Paolo Serra, curato da Alessandra Sento, con la supervisione organizzativa di Andrea Contu, per Fondazione Umanitaria Sardegna. Il cineturismo nasce dal desiderio di visitare i luoghi del cinema, delle serie televisive e dell'audiovisivo contemporaneo. Studiosi, ricercatori, operatori culturali, professionisti del turismo rappresentanti delle istituzioni si confronteranno sul rapporto tra cinema e territori. Ad aprire i lavori sarà Michelangelo Messina, direttore artistico dell'Ischia Film Festival e presidente dell'Osservatorio permanente sul Cineturismo.Il primo panel, "Viaggio in Italia" (lunedì 8, 15.30), proporrà un attraversamento delle esperienze più interessanti di cineturismo nel Paese: dagli itinerari urbani costruiti attraverso il cinema alle pratiche di movie tour, fino ai progetti che intrecciano audiovisivo, paesaggio ed enogastronomia. "Nel 2018 la Società Umanitaria di Alghero sperimentava per la prima volta il suo modello di cineturismo "Alghero città del cinema"- spiega Sento- Una serie di itinerari inseriti nel festival "Cinema delle terre del mare - Festival itinerante per cinefili in movimento", avviato nel 2009 per recuperare il passato illustre del "Meeting internazionale del Cinema" nato a Capo Caccia nel 1965. Passeggiate urbane nei luoghi della storia del cinema tra i vicoli e le mura della città antica;...

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