(Adnkronos) - "Trent'anni fa nasceva Doc Pharma: oggi siamo qui a festeggiare una storia di successo che ha portato non solo crescita all'azienda stessa, ma che ha reso sostenibile anche il sistema sanitario nazionale". Così Riccardo Zagaria, Ceo Doc Pharma, a Roma all'evento istituzionale di celebrazione dei 30 anni dalla fondazione, ha ripercorso le tappe fondamentali dello sviluppo dell'azienda che, attualmente, è al secondo posto del ranking italiano. "Nel 1996, all'indomani dell'introduzione del farmaco generico in Italia - ha ricordato - 2 aziende leader, Zambon e Chiesi, in sinergia a un'azienda canadese, crearono la legal entity Doc Generici. Oggi il mercato di farmaci equivalenti in Italia è l'asse portante della sostenibilità del Ssn, soprattutto per quanto riguarda il retail e le patologie croniche".

Come presidente di Egualia, l'Associazione italiana dei produttori di farmaci equivalenti, biosimilari e value added medicines, Zagaria sottolinea che il comparto "offre sostenibilità e libera risorse. Negli ultimi 12 anni - evidenzia - abbiamo generato risparmi, tra biosimilari ed equivalenti, pari a circa 7 miliardi di euro e intendiamo continuare anche per garantire al Ssn risorse necessarie all'introduzione di farmaci altamente innovativi. Per noi è cruciale la scadenza del brevetto. Le aziende di farmaci 'branded' svolgono il loro compito, sviluppano e creano innovazione, la portano sul mercato. Dopo circa 10 anni dalla commercializzazione, aziende come Doc Pharma riescono, alla scadenza del brevetto, a registrare un farmaco cosiddetto equivalente, che è in tutto e per tutto bioequivalente al farmaco originator, con un'unica differenza: il prezzo nettamente inferiore. Questo - precisa - avviene perché non dobbiamo ammortizzare i costi di sviluppo e quindi, nella negoziazione con Aifa", Agenzia italiana del farmaco, "possiamo concedere percentuali di sconto superiori rispetto a quelle dell'originator. Contestualmente, entrando sul mercato, garantiamo accesso e sostenibilità, mantenendo salda quella che è la qualità". In particolare, "arrivando 10-15 anni dopo, con gli attuali velocissimi tempi di sviluppo delle tecnologie particolari, come ad esempio il trasdermico, le performance dei nostri farmaci sono spesso superiori rispetto a quelle dell'originator".

Rispetto alla recente introduzione in portfolio di prodotti branded, il Ceo di Doc Pharma spiega che, sulla base dell'esperienza, "in questi 30 anni, nel far bene nell'equivalente, con l'oftalmologia prima e poi con l'acquisizione di due marchi importanti come Muscoril ed Ematonil, abbiamo puntato a diversificarci. Vogliamo continuare a farlo - rimarca - mantenendo quello che è un Dna fatto di qualità e di idee innovative da introdurre sul mercato. I marchi che noi prendiamo vengono rivitalizzati: li riposizioniamo, sviluppiamo quelle che sono le cosiddette 'line extension', entriamo - come nel caso di Muscoril - in nuove aree terapeutiche, qual è l'automedicazione, e creiamo valore, andando incontro a quelle che sono le concrete esigenze dei nostri pazienti".

Oggi "quello che conta è la stabilità geopolitica, cruciale per il reperimento di risorse e, quindi, la sostenibilità del sistema - riflette Zagaria - Noi produciamo i nostri farmaci per il 98% in Europa, per il 75% in Italia, perché sono farmaci di qualità. Qui vogliamo stare, però chiediamo alla politica stabilità normativa e certezza delle regole, perché solo così siamo in grado di attrarre quelli che sono investimenti internazionali. In questi 30 anni anni, Doc Pharma non è solo stata in grado di dimostrare e portare risparmio per lo Stato e per il Ssn, ma anche creare valore e investimenti. Doc Pharma è al quarto giro di fondi di private equity e questa - conclude - è una caratteristica importante, perché un modello come quello della nostra azienda viene rappresentato a livello internazionale: è chiaramente attrattivo per investitori esteri nel nostro Paese".