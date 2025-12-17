Incendio doloso a Monserrato: casa distrutta, famiglia e animali senza nulla. Parte l’appello alla solidarietà
MONSERRATO (CAGLIARI) – Un incendio doloso a Monserrato ha distrutto un’abitazione, lasciando una famiglia senza casa e senza beni. Le fiamme hanno cancellato in pochi minuti quello che era un luogo di vita e di sicurezza, in un episodio che ha scosso profondamente la comunità locale.
Nella casa vivevano anche numerosi animali domestici: dieci gatti e due cani. Tutti sono sopravvissuti, tranne un gatto, morto bruciato all’interno dell’abitazione. Una perdita che rende ancora più drammatica una vicenda già segnata da distruzione e dolore.
Famiglia senza casa dopo l’incendio a Monserrato
Le persone coinvolte – una donna, il compagno e la sorella – hanno perso tutto. Al momento si trovano in una situazione di grave emergenza abitativa e cercano con urgenza una casa in affitto, possibilmente in grado di accogliere anche gli animali sopravvissuti all’incendio.
Oltre a un alloggio, servono vestiti, coperte, biancheria e beni di prima necessità, indispensabili per affrontare i prossimi giorni.
Appello alla solidarietà: come aiutare
È stato lanciato un appello alla solidarietà rivolto a cittadini, associazioni e realtà del territorio. In attesa dell’attivazione di una raccolta fondi ufficiale, è possibile offrire un aiuto concreto anche attraverso una donazione.
Postepay per le donazioni
430 6010 0994 3978
Intestata a: Mulliri Federica
Codice fiscale: MLLFRC73A67B354K
Il ricavato servirà a sostenere le prime necessità della famiglia colpita dall’incendio doloso.
Comunità mobilitata, attesi sviluppi sulle indagini
La vicenda ha suscitato commozione e indignazione a Monserrato e nell’area metropolitana di Cagliari. Numerosi cittadini si stanno mobilitando per offrire supporto concreto, mentre si auspica che le autorità facciano piena luce sull’accaduto e individuino i responsabili.
Nel periodo natalizio, la speranza è che la solidarietà della comunità possa trasformarsi in un aiuto reale, restituendo almeno in parte serenità a chi l’ha persa in modo così drammatico.
