Confagricoltura, 'nei fatti resta blocco movimentazione per dermatite bovina'

'Poche aziende che rifiutano vaccino condizionano intero comparto'...

Come Confagricoltura Sardegna non possiamo definire soddisfacente la revoca formale delle restrizioni alla movimentazione dei bovini, decisa dalla Regione nei giorni scorsi come adeguamento all'evolversi della dermatite nodulare contagiosa, poiché tale passo non modifica in alcun modo la condizione reale in cui operano le aziende zootecniche della nostra Isola".

Lo hanno detto il presidente e il direttore regionali di Confagricoltura Stefano Taras e Giambattista Monne, nel commentare la determinazione 1495 del 3 dicembre 2025, che dispone la revoca della Zur (Zona di ulteriore restrizione).

Il provvedimento, secondo i vertici dell'organizzazione agricola, "non produce effetti sostanziali, visto che l'intero territorio regionale continua a essere classificato come zona di vaccinazione II, mantenendo di fatto la Sardegna in uno stato di isolamento sanitario e commerciale.

Leggi tutto su Ansa Sardegna