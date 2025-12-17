Cagliari, la Casa Rosa omaggia il talento femminile

Tappa conclusiva alla Mem di Cagliari del festival DiVerso...

Un omaggio alle competenze femminili in particolare nel campo della cultura e dell'ospitalità turistica.

Uno spazio di confronto, inclusione e crescita condivisa, a "Cagliari, città aperta alla Cultura".

La Casa Rosa guidata da Maristella Casula mette a confronto la "Letteratura nazionale e internazionale" dal 18 al 20 dicembre alla Mem.

È la tappa finale del festival internazionale della lettura sociale DiVerso: incontri, presentazioni, dibattiti con autori, autrici, editori. "L'obiettivo è promuovere letteratura, cultura, turismo sostenibile, arte, memoria, impegno civile e sociale, con un' attenzione alke tematiche sociali ed educative e al valore delle narrazioni al femminile - ha detto Maristella Casula -. Diversità, pace, inclusione, rispetto, sono i valori portanti del Festival che punta a creare ponti tra generazioni, territori e comunità".

Ricco il parterre di ospiti tra cui Nicola Bergamaschi, fondatore Edizioni We, Silvana Carolla, direttrice artistica La Fiera del Libro di Brindisi, Susi Ronchi di Giulia giornaliste, Carmina Conte di Coordinamento3, Zoraida Dolores De La Rosa, coordinatrice di Italia-World Women Talent System e la coordinatrice per la Sardegna Maria Grazia Deiana e Margherita Bonfilio per l'Abruzzo, le presidenti Elsabeth Rijo del coordinamento delle Diaspore Sardegna, Chiara Cocco del Cpo Comune di Cagliari, Camilla Soru della Commissione Lavoro, Cultura Consiglio Regionale, Marinella Canu centro anti Violenza Luna e Sole.

Leggi tutto su Ansa Sardegna