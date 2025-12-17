Dermatite bovina, 2 focolai ancora attivi in Sardegna e 97% dei capi vaccinati

Mancano all'appello 150 allevatori che non hanno ancora ottemperato alla profilassi...

Nessun nuovo focolaio di dermatite nodulare contagiosa (lumpy skin disease) da ottobre e ancora due attivi su 77 estinti, l'ultimo proprio oggi.



Complessivamente su 3713 bovini 492 sono stati infettati, 156 sono morti, mentre sono stati abbattuti 3.411 capi.

Secondo quanto apprende l'ANSA dall'assessorato della Sanità, le operazioni di vaccinazione obbligatoria finora condotte dai servizi veterinari delle Asl hanno portato al 97% di profilassi in tutta l'Isola. Restano ancora 150 allevatori che non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale e per i quali sono previsti provvedimenti sanzionatori.

"Il provvedimento di blocco delle movimentazioni è effettivamente ancora in essere e discende dalle decisioni a suo tempo già prese dell'Ue e recepite a livello nazionale e regionale - fa sapere la Regione - Gli uffici dell'assessorato mantengono un dialogo assiduo con il ministero della Salute, al fine di poter riprendere nel più breve tempo possibile la movimentazione dei bovini extra regione".

