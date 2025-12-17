Illorai sconvolta dal dolore: addio a Giovanna Galistu, investita e uccisa da un’auto

ILLORAI – Una comunità intera si stringe nel dolore per la tragica scomparsa di Giovanna Galistu, insegnante di 56 anni, morta nella serata di lunedì 16 dicembre dopo essere stata investita da un’automobile. La notizia ha profondamente scosso Illorai e Silanus, i due centri nei quali la docente era molto conosciuta e stimata.

I funerali si terranno domani, mercoledì 18 dicembre, alle ore 15.30. In segno di rispetto e partecipazione, per consentire agli alunni di prendere parte alla funzione, le scuole elementari di Silanus, dove Giovanna Galistu lavorava come insegnante di sostegno, usciranno in anticipo rispetto al normale orario scolastico.

Sempre a Silanus, è stata annullata la festa di Babbo Natale prevista per venerdì 19 dicembre, una decisione condivisa dall’intero plesso scolastico come segno di lutto e vicinanza alla famiglia.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la tragedia si è consumata nella serata del 16 dicembre. Giovanna Galistu stava attraversando la strada per raggiungere l’auto di un parente che l’attendeva per riaccompagnarla a casa, quando è stata travolta da un veicolo in transito. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Chi era Giovanna Galistu

Originaria di Illorai, Giovanna Galistu era un’insegnante molto apprezzata per la sua dedizione al lavoro e l’attenzione verso gli studenti, in particolare nel delicato ruolo di docente di sostegno. Nel corso degli anni aveva costruito legami profondi con alunni, famiglie e colleghi, diventando un punto di riferimento nella scuola di Silanus.

La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nel mondo scolastico, ma in tutta la comunità, che in queste ore si sta stringendo attorno ai familiari con messaggi di cordoglio e partecipazione.