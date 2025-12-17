Luigi Nappi, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università di Foggia, è stato eletto presidente nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) per il biennio 2028–2029. L’elezione - informa una nota - è avvenuta nel corso del 100esimo congresso nazionale della Sigo a Bari, alla presenza del presidente della Federazione mondiale di Ginecologia e Ostetricia, del presidente del Collegio europeo e di oltre 1.500 ginecologi provenienti da tutta Italia. Già Presidente dell’Associazione ginecologi universitari e membro del Consiglio esecutivo del Board europeo, Nappi guiderà ora l’intera comunità dei ginecologi italiani, includendo professionisti ospedalieri, territoriali e universitari.

Nel delineare le linee del suo mandato, il neo Presidente ha sottolineato il forte valore istituzionale e sociale dell’incarico: "È per me motivo di grande orgoglio poter lavorare per il benessere della salute femminile e per i ginecologi che quotidianamente se ne prendono cura. Il mio mandato si colloca in una fase di profondi cambiamenti, che richiede interventi prioritari e condivisi da tutte le componenti professionali, in stretta collaborazione con il Ministero della salute, con le più alte Istituzioni nazionali e con quelle internazionali".

Nel corso della cerimonia inaugurale del congresso, ha inoltre richiamato il messaggio istituzionale della presidente Giorgia Meloni che, nel salutare l’apertura dei lavori del congresso Sigo, ha ribadito "la centralità della professione ginecologica nella crescita del Paese, a sostegno delle donne, delle famiglie e dell’intera società". Al prof. Nappi sono giunti gli auguri del Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, che ha espresso "vivo apprezzamento per l’importante riconoscimento, sottolineando come l’elezione rappresenti motivo di prestigio per l’Ateneo e per l’intera comunità accademica" conclude la nota.