Quasi 3000 stranieri giunti in un anno in provincia di Oristano

Oristano

Il 61,5% sono donne, la percentuale più alta in tutta la Sardegna

La provincia di Oristano è ultima in Sardegna per presenza di immigrati, ma è quella nella quale è maggiore la componente femminile. Nel 2022 nell’Oristanese sono arrivati 2928 stranieri pari al 2% del totale. Tra questi le donne sono state il 61,5%.

Sono i dati del Dossier Statistico Immigrazione 2023 curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, in collaborazione con l’Assessorato regionale del Lavoro, l’Ufficio della Consigliera di parità della Sardegna e l’Università degli Studi di Cagliari.

Guida la classifica della presenza di immigrati il Sassarese con 20.603 residenti stranieri, pari al 42,4% del totale. La città metropolitana di Cagliari nel ha 15.103 (incidenza del 3,6%), la provincia del Sud Sardegna ne conta 5.376 (l’1,6%) e quella di Nuoro 4.607, pari a 2,3%.

Per quanto riguarda la ripartizione di genere, la popolazione residente straniera risulta composta in prevalenza da donne: rappresentano il 53,9% del totale (media nazionale: 51,0%). Dopo l’Oristanese il territorio dove sono maggiormente concentrate le donne immigrate è il Sud Sardegna (58,2%). Nelle altre province i valori si attestano attorno alla media: Sassari 53,7%, Nuoro 53,6%, e Cagliari 51,4%.

Le donne immigrate nell’Isola sono più rappresentate degli uomini nella fascia di età 45-64 anni: ben il 31,1% della popolazione residente straniera (15.143 unità). Sono il 53,2% in quella tra i 30 e i 44 anni. Risultano percentualmente inferiori nelle fasce di età più giovani: 41,6% nella fascia 18-29 anni e 49,1% in quella 0-17 anni.

Il panorama delle provenienze mostra poche variazioni rispetto agli anni precedenti. Secondo gli ultimi dati disponibili – del 2021 – il 47,2% dei residenti stranieri (22.840) è originario del continente europeo (quota in flessione negli ultimi anni), di cui 16.581 provenienti dall’Unione europea. La popolazione più numerosa in Sardegna è quella romena con 11.209 residenti.

Al secondo posto c’è il continente africano con 13.057 residenti (di cui 4.346 senegalesi e 4.112 marocchini), seguito dall’Asia con 9.669 (di cui 3.185 cinesi e 1.937 filippini).

Analizzando la ripartizione per genere per le singole nazionalità, lo studio avanza alcune osservazioni: i Paesi dell’Europa dell’Est, anche quando il numero delle presenze appare complessivamente modesto, presentano una spiccata componente femminile. È il caso della Polonia (donne 83,2%), dell’Ucraina (84,5%) e della Russia (84,7%). Mentre da diversi paesi asiatici, come il Bangladesh (le donne sono solo il 18,8%) e il Pakistan (20,8%), e da diversi paesi africani, come il Senegal (18,9%) e la Nigeria (38,8%), arrivano soprattutto immigrati di sesso maschile. Diversamente Cina e Filippine mostrano tendenze consolidate e numerosità che indicano chiaramente che a “muoversi” sono nuclei familiari, essendo quasi pari le presenze in Sardegna di maschi e femmine di queste nazionalità.

A fine 2022 i cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno sono stati 29.377 e tra questi i lungosoggiornanti sono stati i maggioritari: 56,3%, a fronte del 60,1% in Italia. Tra i titolari di un permesso a termine il 31,9% era presente per motivi di lavoro (4.092, un dato in linea con il 2021), il 31,8% per motivi di protezione (4.074, cifra raddoppiata rispetto all’anno precedente per effetto del conflitto in Ucraina, con 1.644 permessi rilasciati ai cittadini in fuga dal Paese) e il 27,0% per motivi di famiglia (3.468).

La ripartizione risulta più sbilanciata se si considerano i nuovi permessi di soggiorno rilasciati nell’anno: 4.255 (+2.162 rispetto al 2021), oltre la metà dei quali (2.343) rilasciati proprio per motivi di protezione. L’aumento di questa tipologia di permessi si riscontra anche nei dati sull’accoglienza, con un incremento delle persone accolte nelle strutture regionali rispetto al 2021 (+47,3%, per un totale di 1.533 individui), continuato anche nei primi sei mesi del 2023 (+22,3%, per un totale di 1.875).

Domenica, 5 novembre 2023