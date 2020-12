Google Trends 2020: Le parole più ricercate in Sardegna

Google Trends è il servizio di google che consente di conoscere i trend nelle ricerche degli utenti nel motore di ricerca più usato al mondo.

Facendo una ricerca con il termine "Sardegna" l'evidente aumento è relativo all'argomento covid

Ecco i risultati in "impennata" nel 2020:

coronavirus sardegna,

sardegna covid,

coronavirus in sardegna,

coronavirus sardegna oggi,

contagi sardegna,

covid sardegna oggi,

corona virus sardegna,

ultime notizie coronavirus sardegna,

contagi oggi sardegna,

coronavirus sardegna ultime notizie,

casi coronavirus sardegna,

coronavirus news sardegna,

contagi coronavirus sardegna,

covid in sardegna,

covid 19 sardegna,

coronavirus in sardegna oggi,

contagi in sardegna,

bonus vacanze sardegna,

regione sardegna coronavirus,

corona virus in sardegna,

bollettino coronavirus sardegna,

casi coronavirus in sardegna,

cassa integrazione sardegna,

coronavirus in sardegna ultime notizie,

aggiornamento coronavirus sardegna,

Mentre se si verificano le più cercate in generale con la keyword sardegna:

nuova sardegna,

la nuova sardegna,

coronavirus sardegna,

banco sardegna,

banco di sardegna,

regione sardegna,

meteo sardegna,

sardegna covid,

nuova sardegna oggi,

la nuova sardegna oggi,

notizie sardegna,

coronavirus in sardegna,

sardegna news,

subito sardegna,

sardegna lavoro,

coronavirus sardegna oggi,

ats sardegna,

ansa sardegna,

nuova sardegna sassari,

nuova sardegna necrologi,

necrologi nuova sardegna,

contagi sardegna,

la nuova sardegna sassari,

ultime notizie sardegna,

la nuova sardegna necrologi

tra gli argomenti correlati più cliccati:

Contagio e Fascicolo sanitario elettronico

Mentre se si cerca la parola "sarda" questi i risultati

unione sarda,

nuova sardegna,

l unione sarda,

unione sarda online,

unione sarda oggi,

casteddu on line,

unione sarda on line,

notizie unione sarda,

unione sarda facebook,

unione sarda coronavirus,

cronaca sarda ultima ora,

l unione sarda online,

ultime notizie unione sarda,

sardegna coronavirus unione sarda,

lanuova sardegna,

youtgnet,

unione sarda sfoglia il giornale gratuitamente,

unio,

unione sarda coronavirus,

sardegna coronavirus unione sarda,

youtgnet,

unione sarda sfoglia il giornale gratuitamente,+3.000%

unio,+2.900%

l unione sarda online,+150%

ultime notizie unione sarda,+150%

lanuova sardegna,+150%

cronaca sarda ultima ora,+140%

notizie unione sarda,+70%

unione sarda online,+60%

Gli argomenti cambiano decisamente se si inserisce la parola "sardi":

dolci sardi,100

biscotti sardi,70

amaretti sardi,70

ravioli sardi,61

alà dei sardi,61

gnocchetti sardi,50

bianchini sardi,35

savoiardi sardi,35

meteo alà dei sardi,27

prodotti tipici sardi,23

mostaccioli sardi,19

fatti fritti sardi,15

piatti tipici sardi,15

cestini sardi,8

mostaccioli sardi,Impennata

piatti tipici sardi,+300%

biscotti sardi,+250%

gnocchetti sardi,+200%

amaretti sardi,+130%

savoiardi sardi,+80%

meteo alà dei sardi,+80%

ravioli sardi,+60%

bianchini sardi,+50%

Mentre al maschile... scrivendo "sardo" immancabile il modo di dire con... l'equino:

cavallo in sardo,

come si dice cavallo in sardo,

flan di latte sardo,

gruppo alimentare sardo,

corriere sardo,+180%

centro fisioterapico sardo,+140%

dizionario sardo,+80%

comune di bari sardo,+60%

ballo sardo,+60%

TOP

bari sardo,100

riola sardo,54

cavallo in sardo,33

meana sardo,26

ballo sardo,24

come si dice cavallo in sardo,22

prato sardo nuoro,20

dizionario sardo,17

meteo bari sardo,17

artigianato sardo,13

comune di bari sardo,13

meteo meana sardo,9

dizionario sardo italiano,9

vocabolario sardo,9

centro fisioterapico sardo,9

corriere sardo,6

flan di latte sardo,5

dogo sardo,4

gruppo alimentare sardo,2

per queste ed altre ricerche è consultare il sito https://trends.google.it/