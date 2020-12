Storia del Baccarat, popolare gioco italiano

Il Baccarat è un gioco intramontabile che, insieme a BlackJack e Roulette, è da sempre uno dei preferiti dagli appassionati dei casinò. Il suo successo si è negli ultimi anni trasferito anche online, tanto che siti come Spin Samurai propongono ai loro utenti non solo la versione normale guidata da un software, ma anche quella in modalità streaming con un vero croupier. Si tratta di una modalità, quella del Casinò live, che sta ottenendo crescente successo perché offre un’esperienza di gioco molto simile a quella dei casinò terrestri.

Quali sono le origini del Baccarat?

Le origini sono ancora oggi dibattute, ma i più ritengono che il gioco del baccarat sia stato creato in Italia nel 1400 da un uomo di nome Felix Falguiere o Falguierein. Si pensa che il gioco italiano della baccara fosse basato sull'antica leggenda etrusca di una vergine che doveva lanciare un dado a nove lati. Il risultato del lancio avrebbe determinato il suo destino.

Se avesse lanciato un 8 o un 9, allora sarebbe stata elevata alla gloria di essere una sacerdotessa. Lanciando un 6 o 7, le sarebbe stato permesso di vivere ma senza poter prendere parte a futuri eventi religiosi o comunitari. Se avesse lanciato più di 6, sarebbe stata bandita in mare e lasciata annegare. Non è una bella storia, certamente, ma da essa sono, secondo la tradizione, derivate le regole iniziali del gioco di carte del baccarat. Per fortuna nessuno oggi viene bandito in mare se realizza un punteggio inferiore a 6, ma semplicemente perde la partita.

Il gioco originale del baccarat veniva giocato in modo leggermente diverso da quello attuale. Le carte venivano distribuite da quattro diversi croupier, ognuno dei giocatori aveva l'opportunità di essere il banco, e poteva scommettere contro altri giocatori e contro la casa. Oggi c'è un solo croupier, le scommesse sono generalmente piazzate contro la casa e questa funge anche da banco.

Non però in Italia ma in Inghilterra, che Ian Fleming imparò a giocare a baccarat e creò il giocatore di baccarat più famoso del mondo, James Bond.