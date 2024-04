Cronaca L'incidente nel centro del paese

I soccorritori della Flema e i carabinieri sul luogo dell'incidente a Marrubiu

Marrubiu

L’incidente nel centro del paese

Un uomo è rimasto ferito e la sua auto è andata quasi distrutta in un incidente stradale, questa notte, intorno all’una e mezza. L’incidente è avvenuto a Marrubiu, lungo la via Napoli, all’altezza dell’incrocio di via Diaz, al centro del paese.

L’uomo era alla guida della sua auto, che ha sbandato ed è finita contro un albero.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del servizio di soccorso sanitario 118 della Flema ed i carabinieri di Terralba.

L’uomo è stato trasportato in ambulanza al Pronto dell’ospedale San Martino di Oristano per accertamenti. A quanto si è appreso ha riportato solo qualche contusione.

L’auto è stata quasi distrutta a causa del violento urto e si è reso necessario l’intervento di un mezzo del soccorso stradale.