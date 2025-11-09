Roma-Udinese oggi, match in diretta
La Roma in campo oggi 9 novembre contro l'Udinese nel match che può regalare il primo posto in classifica ai giallorossi nell'undicesima giornata. La formazione di Gasperini ha 21 punti e con un successo salirebbe al primo posto. L'Udinese, con 15 punti, cerca un risultato per avvicinare le zone europee della classifica.
La Roma mira ad approfittare del passo falso del Napoli, sconfitto a Bologna.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie