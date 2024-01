Oristano

Possono chiederla i cittadini con infermità gravi che non permettono di spostarsi



Si aprono oggi (martedì, 16 gennaio) i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione al voto domiciliare, in occasione delle elezioni regionali del 25 febbraio.

Gli elettori interessati devono far pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali una dichiarazione che attesti la propria volontà a esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano. La richiesta potrà essere inoltrata fino a lunedì 5 febbraio, 20° giorno antecedente la data delle votazioni.

La domanda di ammissione al voto domiciliare – da redigere in carta libera o utilizzando il modulo che si trova presso i Comuni – deve indicare l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico. Da allegare alla domanda, la copia della tessera elettorale e di una idonea certificazione sanitaria rilasciata, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda sanitaria locale. Il certificato medico può anche attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto assistito.

Hanno diritto a votare nella propria abitazione gli elettori affetti da gravissime infermità, persone intrasportabili, per le quali l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile; gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione.

Martedì, 16 gennaio 2024