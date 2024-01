Oristano

Abbanoa ha messo a disposizione le autobotti. Interessata al problema solo una parte della città

Da ieri l’acqua non è potabile in alcune zone di Oristano e a Siamaggiore. A spiegare le ragioni del problema è stata Abbanoa. La causa sono le precipitazioni della scorsa settimana, che, a seguito di un prolungato periodo di siccità, hanno determinato un aumento della torbidità dell’acqua fornita dalle sorgenti di Santu Miali e Bau Nou.

Proprio queste sorgenti alimentano il serbatoio di Sa Rodia al servizio di una parte della città capoluogo. In via cautelativa e sino alla fine del fenomeno, l’acqua distribuita non è quindi utilizzabile per scopi alimentari e potabili. A Oristano sono interessati viale Brianza, il centro storico e piazza Roma, alimentati esclusivamente da Sa Rodia. Lo stesso fenomeno riguarda anche il Comune di Siamaggiore , alimentato dalle stesse sorgenti.

L’acqua è potabile in tutte le altre zone del centro abitato di Oristano: il monitoraggio dei punti di campionamento alimentati dai pozzi locali di via Adua, via Solferino, via Marconi, San Martino, via Milis e via Temo ha certificato il rispetto di tutti i parametri.

Per quanto riguarda la zona interessata dalla non potabilità, i tecnici di Abbanoa stanno procedendo con operazioni di sflussaggio della rete per aumentare il ricambio di acqua e con il costante monitoraggio dei parametri di torbidità.

Sino al completo rientro della criticità sarà operativo un servizio sostitutivo di distribuzione di acqua potabile tramite autobotti che stazioneranno in piazza Corrias oggi dalle 14 alle 18 e da domani dalle 9 alle 13.

Abbanoa ha fatto sapere che verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Martedì, 16 gennaio 2024