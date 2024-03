Galtellì

Indagini dei carabinieri dopo l’intervento dei vigili del fuoco



Un furgone parcheggiato per strada, di proprietà di un allevatore, è stato completamente distrutto da un incendio la scorsa notte a Galtellì.

Il mezzo era in sosta tra via del Chianti e via Wojtyla. Dopo l’allarme lanciato intorno all’una di notte, è arrivata a Galtelli una squadra dei vigili del fuoco di Nuoro.

