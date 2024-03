Oristano

Tante opportunità di lavoro all’insegna dell’inclusione sociale con i tirocini proposti dal Plus di Oristano, riservati a persone in condizione di vulnerabilità residenti nel comuni dell’ambito territoriale. Sarà possibile svolgere un’attività lavorativa in aziende, cooperative ed enti in diversi settori: ristorazione, agricoltura, animazione, turismo, commercio e pubblica amministrazione.

Tra i requisiti per la presentazione delle domande un’età non superiore ai 60 anni, la regolare iscrizione a un centro per l’impiego e la presa in carico da parte dei Servizi sociali professionali o dei Servizi sanitari o sociosanitari competenti.

Richiesta inoltre la residenza in uno dei seguenti comuni: Allai, Baratili San Pietro, Bauladu, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, Samugheo, San Vero Milis, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Tramatza, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zeddiani e Zerfaliu.

Ogni tirocinante riceverà un’indennità mensile di 500 euro, a fronte di un tasso di presenze almeno del 70%.