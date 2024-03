Oristano

Nuovo appello-denuncia da Oristano

“Riorganizzazione della medicina generale territoriale attraverso bandi per incarichi a tempo indeterminato; erogazione delle somme dovute ai medici degli Ascot affinché non si rischi di rimanere senza questo, seppur transitorio, necessario e vitale servizio”.

Sono due delle soluzioni per l’emergenza sanità rilanciate dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano. “A distanza di quattro anni dalla precedente raccolta di firme, ci duole dover verificare, in qualità di cittadini e assistiti, come la situazione sia notevolmente peggiorata”, scrive il Comitato in un documento.

C’è anche un’altra richiesta, che non richiede maggiori spese al sistema sanitario, ma semplificherebbe la vita dei pazienti: “in caso di patologie croniche che necessitano di terapia farmacologica continuativa, la prescrizione dei farmaci per un periodo di sei mesi. L’assistito dovrebbe poterli ritirare nella farmacia di sua fiducia ogni due mesi, senza doversi recare in ambulatorio ogni mese per la ricetta”.

Secondo il Comitato, “gli Ascot, presentati come la grande soluzione alla mancanza dei medici di famiglia, si sono rivelati un transitorio tamponamento, ma rischiano di essere una profonda mancanza, vista l’inadempienza della Regione nel ripartire le somme destinate agli stipendi dei medici”.