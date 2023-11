Dal Sinis alla Germania: Stoccarda scopre i Giganti di Mont’e Prama

Cabras

Una nuova iniziativa della Fondazione Mont’e Prama e della Dinamo Banco di Sardegna

Mentre la Dinamo Sassari stasera scenderà in campo per il Basketball Champions League, la vigilia della grande partita di Staccarda è stata vissuta nel segno della cultura: il pubblico tedesco ha potuto conosce la terra dei Giganti il parco archeologico del Sinis grazie alla campagna di comunicazione congiunta tra la Fondazione Mont’e Prama e la Dinamo Banco di Sardegna.

A incantare la folta platea è stata la presentazione del patrimonio culturale sardo, con la conferenza dal tema “Il parco archeologico della Penisola del Sinis” tenuta dalla archeologa Nicoletta Camedda, coadiuvata per la traduzione in tedesco dall’operatrice museale Sara Fadda. Grande interesse e feedback positivi dai presenti che hanno partecipato con entusiasmo e curiosità. Un modo per accorciare le distanze geografiche e unire, ancora una volta, nel segno di Dinamo e Fondazione Mont’e Prama i sardi nel mondo.

“Narriamo la cultura della nostra terra rendendo il messaggio internazionale, accompagnando la storia oltre i confini, affinché chi la conosce possa poi decidere di venire a visitare l’isola di persona. Valorizzare significa anche questo, rendere nota e accrescere la ricchezza millenaria dei nostri beni culturali” afferma il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni.