Il Gal fa conoscere i prodotti enogastronomici del Sinis al Merano Wine Festival

Merano

Soddisfatto il presidente Murana: “Le nostre produzioni stanno riscontrando un forte interesse da parte dei mercati di tutto il mondo”

Risultato oltre le aspettative per gli operatori del Gal Sinis presenti alla 32ª edizione del Merano Wine Festival. La loro presenza alla rassegna internazionale, dal 1992 simbolo di eleganza ed eccellenza nel panorama enogastronomico, si è conclusa ieri con successo dopo quattro giorni in cui si sono alternati momenti di incontro, masterclass, talk e tante altre attività che hanno accompagnato i visitatori in un viaggio sensoriale e culinario di altissima qualità.

La partecipazione al Wine Festival di Merano è un appuntamento rilevante che rientra nell’ambito di attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo “azioni di sistema” del Gal Sinis, ed è volto a garantire la promozione e la valorizzazione del settore enogastronomico e delle identità culturali del territorio e delle imprese appartenenti all’area del Gal, favorendo, nello specifico, la mobilità e l’ingresso delle stesse in altri mercati nazionali ed esteri.

“Per il Gal Sinis”, ha dichiarato il presidente Alessandro Murana, “essere presenti anche quest’anno alla kermesse di Merano rappresenta una preziosa occasione di promozione a livello nazionale e internazionale. Le nostre produzioni enogastronomiche stanno riscontrando un forte interesse da parte dei mercati di tutto il mondo e, come Gal, continueremo sempre a investire nelle attività promozionali e nel favorire la partecipazione delle imprese ai grandi eventi in Italia e all’estero”.

Bilancio positivo anche da parte del consigliere del Gal Efisio Luigi Simbula, il quale si auspica che l’evento diventi un appuntamento fisso per il Gal Sinis, considerato il forte interesse mostrato verso i prodotti del Sinis da parte dei numerosi visitatori presenti.

Il Merano Wine Festival non è solo vino, si tratta anche di una celebrazione della gastronomia in tutte le sue forme. “Con grande entusiasmo ci presentiamo per il secondo anno consecutivo al Merano Wine Festival”, ha aggiunto Gianluigi Minnai della Cantina Tenute Evaristiano, “questa volta in compagnia di aziende non vitivinicole. Grazie alle ottime relazioni che il Gal è riuscito a tessere nelle scorse edizioni, abbiamo potuto presentare ad un’ampia platea i prodotti del territorio del Sinis. È stata una piacevole sorpresa l’abbinamento del nostro vino Capo Mannu Malvasia con un piatto tipico campano proposto durante gli show cooking da parte dei sommelier dell’Ais Campania”.

“Partecipare alla manifestazione ha rappresentato una grande opportunità per la nostra azienda”, ha sottolineato Manuela Corrias dell’Oleificio Giovanni Matteo Corrias “devo ringraziare il Gal Sinis perché ci premette di progettare e realizzare eventi di qualità come questo, che difficilmente avremmo mai potuto sostenere da soli. Queste occasioni sono sempre momento di confronto e di crescita per le aziende oltre a rappresentare una preziosa occasione per corroborare i rapporti di collaborazione e di amicizia tra le imprese del territorio, che risultano fondamentali per concretizzare il fine ultimo del Gal, ossia promuovere e far crescere il nostro territorio”.

Un plauso è arrivato anche da Nicola Spanu dell’azienda Tharros Pesca, che ha rilevato un forte interesse da parte dei visitatori verso i prodotti ittici, primo fra tutti la bottarga. “Grazie alla collaborazione con il Gal Sinis”, ha detto, “siamo riusciti a dare visibilità al nostro prodotto di punta, la bottarga, in una manifestazione che ci ha permesso di acquisire nuovi contatti che, ci auspichiamo, possano ampliare lo spettro di opportunità commerciali”.

Martedì, 7 novembre 2023