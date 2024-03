Oristano

Anche il territorio di Bosa tra le aree tenute sotto controllo



La popolazione dei grifoni in Sardegna continua a crescere. Lo conferma il censimento annuale del progetto LIFE Safe for Vultures, che studia l’andamento demografico della popolazione e l’efficacia delle azioni intraprese per la sua preservazione. I dati indicano un andamento positivo, con una stima che va da un minimo accertato di 332 grifoni a un massimo stimato di 378 esemplari e una crescita rispetto al 2022 dell’11,8%.

Il censimento è stato effettuato lo scorso 28 ottobre da 19 punti di osservazione, di cui 17 nell’area tra Bosa, Villanova Monteleone, Sindia, Pozzomaggiore, Alghero e Ittireddu, dove si concentra la popolazione sarda dell’unica colonia autoctona rimasta in Italia, e 2 a Urzulei e Villasalto, territorio nel quale si sta preparando la reintroduzione della specie.

I dati sono stati raccolti da diversi gruppi di rilevatori, coordinati dai responsabili del progetto, e la collaborazione di Lipu, L’Altra Bosa e Legambiente. Il monitoraggio è durato quattro ore, dalle 8 alle 12. In postazione erano presenti almeno un monitoratore esperto e diversi collaboratori muniti di binocoli, cannocchiali a ingrandimento variabile e macchine fotografiche con teleobiettivi. Sono stati registrati orari, direzioni di