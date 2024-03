Arriva un nuovo medico a Villaurbana, Siamanna e Siapiccia

La Asl 5 e la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione ospedale-territorio” hanno annunciato l’arrivo di un nuovo medico di medicina generale per i comuni di Villaurbana, Siamanna e Siapiccia. La dottoressa Silvia Miscali aprirà il suo ambulatorio a partire da lunedì prossimo, 11 marzo, e sarà in grado di accogliere fino a 1.000 pazienti. L’ambulatorio di Villaurbana, situato in via Otorino Angius 5, sarà aperto il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì e venerdì dalle 16 alle 18. Quello di Siamanna, in via Emilio Lussu 5, sarà operativo il lunedì dalle 10 alle 12. Mentre l’ambulatorio di Siapiccia, in via Marconi 15, accoglierà i pazienti il mercoledì dalle 11 alle 13. Per prenotazioni e informazioni, il numero di telefono della dottoressa Miscali è 351/7358452, e la sua email è. I pazienti precedentemente seguiti dalla dottoressa che, a partire dalla prossima settimana, presterà servizio in un altro contesto, verranno automaticamente trasferiti alla dottoressa Miscali. La presenza di un nuovo medico di medicina generale contribuirà

