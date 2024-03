Marcello Atzeni parla delle “Donne che pensano con gli occhi”

Guspini

La presentazione del libro, per la Giornata internazionale della donna

In occasione della Giornata internazionale della donna, lo scrittore Marcello Atzeni presenta a Guspini il suo libro “Donne che pensano con gli occhi”.

L’appuntamento è per venerdì prossimo, 8 marzo, alle 17 nella sede dell’Auser, in via Togliatti.

Dialogherà con l’autore del libro sarà la consulente di direzione Orsola Altea.

L’introduzione e i saluti saranno affidati alla presidente dell’Auser di Guspini, Carmen Marongiu, e alla presidente dell’associazione femminile XConoscere XFare, Franca Mandis.

