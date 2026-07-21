Nessun rischio di stop per i servizi di antincendio per la giornata di oggi, classificata a elevato pericolo di roghi: lo sciopero indetto da tre sigle sindacali del personale del Corpo Forestale regionale non impatterà sull'attività. Lo confermano i responsabili di Safor.
Ignazio Masala, Uil Fpl, Carmelo Prestileo, e
Fesal Cfva, Gianluca Pinna, che hanno indetto il presidio di questa
mattina sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari, cui ha
partecipato un centinaio di operatori da tutta la Sardegna.
"I servizi essenziali sono garantiti, il 30 per
cento degli aderenti è stato precettato", confermano. "Siamo
arrivati a questo punto perché la situazione è drammatica. Noi oggi
abbiamo una dotazione organica di 1.380 colleghi; in servizio sono
circa mille e di questi ce ne sono quasi 500 parzialmente inidonei
e totalmente inidonei all'attività antincendio. Restano 500
colleghi in servizio, ma hanno un'età media che supera i 60 anni",
spiega Prestileo.
È vero che si sono appena compiute le prove per
i 96 nuovi agenti, precisano i responsabili sindacali, "però non
siamo stati ascoltati, perché avremmo dovuto avere una graduatoria
di almeno 1.000 idonei per arrivare al numero previsto di 600,
invece si è arrivati a malapena a 480 idonei".
Non solo, "ci sono anche difficoltà a superare
le prove fisiche perché i requisiti sono molto stretti". Per
esempio "le donne devono saltare un metro e dieci, mentre gli
uomini un metro e trenta".
Non basta, poi, l'annuncio della Giunta
regionale del deposito degli emendamenti al disegno di legge di
variazione di bilancio (attesa per il 28 luglio in Aula), che
prevedono lo stanziamento complessivo di circa 6 milioni di euro
destinati alle progressioni professionali e alla riclassificazione
del personale: "Noi vogliamo una riforma strutturale del...